Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В России расследуют случай возможного заражения оспой обезьян

Reuters

В Московской области госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что под наблюдением врачей в больнице находится не только сам заболевший, но и контактное с ним лицо. Специалисты проводят расследование в связи с подозрением на опасное вирусное заболевание. Организованы противоэпидемические мероприятия.

В конце января в Подмосковье госпитализировали еще двух человек с подозрением на оспу обезьян. По данным Telegram-канала Baza, в больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он пожаловался на высокую температуру — до 39°C. Кроме этих симптомов, мужчина ВИЧ-инфицированный и в прошлом перенес сифилис. Врачи поставили ему предварительный диагноз «оспа обезьян» и поместили в Домодедовскую больницу. Вместе с мужчиной госпитализировали и его сопровождающего.

Оспа обезьян — это опасное вирусное заболевание, которое проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков на коже, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов. Распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

Ранее Онищенко заявил, что ситуация с оспой обезьян в мире накаляется.

 
Теперь вы знаете
Удар по российскому порту, оспа обезьян в Подмосковье и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
