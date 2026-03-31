В России расследуют случай возможного заражения оспой обезьян

В Московской области госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что под наблюдением врачей в больнице находится не только сам заболевший, но и контактное с ним лицо. Специалисты проводят расследование в связи с подозрением на опасное вирусное заболевание. Организованы противоэпидемические мероприятия.

В конце января в Подмосковье госпитализировали еще двух человек с подозрением на оспу обезьян. По данным Telegram-канала Baza, в больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он пожаловался на высокую температуру — до 39°C. Кроме этих симптомов, мужчина ВИЧ-инфицированный и в прошлом перенес сифилис. Врачи поставили ему предварительный диагноз «оспа обезьян» и поместили в Домодедовскую больницу. Вместе с мужчиной госпитализировали и его сопровождающего.

Оспа обезьян — это опасное вирусное заболевание, которое проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков на коже, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов. Распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

Ранее Онищенко заявил, что ситуация с оспой обезьян в мире накаляется.