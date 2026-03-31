Слуцкий заявил о падении тренерского уровня в России

Слуцкий заявил, что российские клубы стали привозить более слабых тренеров
Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который работает в Китае, в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что российские тренеры стали приглашать на работу более слабых зарубежных специалистов.

«Раньше к нам приезжали Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти, которые гарантированно мировые топы. Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори», — заявил Слуцкий.

21 марта ЦСКА в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл махачкалинское «Динамо» с результатом 3:1. До этого армейский клуб потерпел четыре поражения в национальном первенстве, включая проигрыш «Краснодару» в декабре, а также уступил «быкам» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и теперь продолжит борьбу в Пути регионов.

Армейский клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее Леонид Слуцкий поддержал лимит на легионеров.

 
