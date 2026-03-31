В Финляндии пришли к неутешительным выводам после инцидента с украинскими БПЛА

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х назвал военную готовность страны мифом после падения украинских БПЛА на территории республики.

Он заметил, что дронам позволили беспрепятственно влететь в воздушное пространство в Финляндии. Этот инцидент показал, что миф о боевой готовности страны «уже развенчан», считает Мема.

По его словам, в Финляндии не готовы к нападению БПЛА, если дроны могут беспрепятственно вторгаться на ее территорию и летать по длинной траектории.

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

В минобороны Финляндии добавили, что готовы противодействовать беспилотникам в рамках многоуровневой системы ПВО. Особое внимание сейчас уделено юго-западу страны и восточной части Финского залива, где дежурят истребители ВВС и корабли ВМС. Глава парламентского комитета по обороны Хейкки Аутто сообщил, что 31 марта будет проведено внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию с беспилотниками.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.