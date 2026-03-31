В КСИР заявили об отступлении американских авианосцев от берегов Ирана

Авианосцев США нет в Персидском заливе, они отступили на 1 тыс. км от берегов Ирана. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави в эфире гостелерадиокомпании IRIB.

«Мы уже использовали минимум нашей силы, и американцы это знали, поэтому отступили на тысячу километров», — сказал военный.

Фадави назвал самой уязвимой точкой США их корабли. По его словам, в Вашингтоне создают ложные сигналы, американские корабли находятся гораздо дальше, чем там утверждают. Это свидетельствует о полной готовности иранских сил, подчеркнул представитель КСИР.

Тем не менее 28 марта стало известно, что 3,5 тысячи американских морпехов прибыли на Ближний Восток на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе. Президент США, по данным американских СМИ, ищет способ выйти из конфликта через переговоры, не исключая эскалации при их срыве.

Ранее КСИР заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке.