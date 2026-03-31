Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В КСИР заявили об отступлении американских авианосцев от берегов Ирана

Class Ridge Leoni/U.S. Navy/AP

Авианосцев США нет в Персидском заливе, они отступили на 1 тыс. км от берегов Ирана. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави в эфире гостелерадиокомпании IRIB.

«Мы уже использовали минимум нашей силы, и американцы это знали, поэтому отступили на тысячу километров», — сказал военный.

Фадави назвал самой уязвимой точкой США их корабли. По его словам, в Вашингтоне создают ложные сигналы, американские корабли находятся гораздо дальше, чем там утверждают. Это свидетельствует о полной готовности иранских сил, подчеркнул представитель КСИР.

Тем не менее 28 марта стало известно, что 3,5 тысячи американских морпехов прибыли на Ближний Восток на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе. Президент США, по данным американских СМИ, ищет способ выйти из конфликта через переговоры, не исключая эскалации при их срыве.

Ранее КСИР заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!