Российские хакеры «грохнули» ключевой маркетплейс ВСУ с легкодоступным оружием

Российские хакеры из команды «Беркут РФ» уничтожили украинский военный маркетплейс DOT-Chain Defence, на котором ВСУ закупали вооружения. Об этом сообщает Life.ru cо ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Наши слоны — команда «Беркут РФ» — грохнули DOT-Chain Defence: маркетплейс, на котором Минобороны Украины совершало госзакупки», — говорится в публикации.

По данным авторов поста, этот сервис значительно упрощал жизнь бойцам украинской армии, поскольку позволял им за счет средств военного ведомства самостоятельно выбирать FPV-дроны, средства радиоэлектронной борьбы, разведывательное оборудование и прочее вооружение и получать их напрямую без официальных заявок и долгого ожидания поставок.

Российским хакерам удалось вычислить серверы маркетплейса и удалить все протоколы и сертификаты без возможности восстановления. В SHOT уточнили, что теперь ВСУ вновь столкнулись с бюрократией и вынуждены неделями ожидать рассмотрение своих заявок и поставок вооружения.

До этого хакеры Killnet и Beregini взломали систему Maxar, лишив тем самым ВСУ доступа к спутниковым снимкам. По данным Mash, украинские войска использовали систему с начала специальной военной операции (СВО) для анализа боевой обстановки. Хакеры скачали все данные российских объектов, из-за чего сервис перестал работать, отметили журналисты.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.

 
Удар по российскому порту, оспа обезьян в Подмосковье и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
