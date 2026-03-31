В Свердловской области в колонию пытались провезти арсенал оружия

В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в попытке провезти в колонию схрон с оружием. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, официально водитель приехал в учреждение, чтобы забрать изготовленную продукцию деревообработки.

Однако во время проверки выяснилось, что в машине находилось большое количество оружия, в том числе автомат Калашникова, гранаты, ножи. Помимо этого, у него нашли каски, рюкзаки, балаклаву, телефоны.

Водителя задержали. Он частично признался, но от дачи показаний отказался.

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищение транспорта, однако в места лишения свободы тогда он не угодил по причине примирения сторон», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, во время расследования он находился под стражей. Материалы вскоре направят в суд для рассмотрения.

