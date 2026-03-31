Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Свердловской области в колонию пытались провезти арсенал оружия

В.Н Горелых/Telegram-канал Свердловская полиция

В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в попытке провезти в колонию схрон с оружием. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, официально водитель приехал в учреждение, чтобы забрать изготовленную продукцию деревообработки.

Однако во время проверки выяснилось, что в машине находилось большое количество оружия, в том числе автомат Калашникова, гранаты, ножи. Помимо этого, у него нашли каски, рюкзаки, балаклаву, телефоны.

Водителя задержали. Он частично признался, но от дачи показаний отказался.

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищение транспорта, однако в места лишения свободы тогда он не угодил по причине примирения сторон», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, во время расследования он находился под стражей. Материалы вскоре направят в суд для рассмотрения.

Ранее на освобожденной части ДНР обнаружили склады химоружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
