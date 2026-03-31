Бортич о новой профессии: «Мне очень нравится»

Актриса Александра Бортич призналась, что в перерыве между съемками начала осваивать новую профессию — диджеинг. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

По ее словам, пока она не готова пока вернуться к съемкам и плотному графику, поэтому пробует новое дело.

«У меня появился диджеинг, он мне очень нравится. Когда я снимаюсь, у меня на это не хватало времени. Сейчас есть время, езжу в разные города. Мне нравится, это классно. Люди очень рады, что я к ним приехала, а я рада для них выступать, и у нас очень взаимная любовь всегда случается», — рассказала актриса.

Она уточнила, что ей давно предлагали попробовать себя в этой сфере. Впервые она согласилась на это летом 2025 года, когда выступила в новом амплуа на открытии модернизированного буфета театра на Бронной, в котором она играет. Бортич добавила, что пока у нее получается «не очень», но она старается улучшать навыки. Актриса добавила, что она не собирается полностью уходить из актерской профессии.

21 марта Саша Бортич рассказала о первом свидании со своим возлюбленным актером Давидом Сократяном. В поздравительном посте Бортич назвала избранника своей удачей и сокровищем. Она также раскрыла детали знакомства с артистом — они встретились для записи шуточной актерской визитки актрисы.

Ранее звезда «Холопа» опубликовала фото топлес.

 
Удар по российскому порту, оспа обезьян в Подмосковье и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
