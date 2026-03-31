В Госдуме 6-дневную рабочую неделю сравнили с «негритянской плантацией»

Милонов: рабочая шестидневка превратит страну в негритянскую плантацию
В России нет необходимости переходить на шестидневную рабочую неделю, так как это ничем не поможет экономике, а лишь вызовет всеобщее недовольство. С критикой такой идеи в беседе с RT выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что крупный капитал останется «врагом социальных свобод» россиян, добавив, что введение шестидневки вызовет серьезное недовольство граждан.

«Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», — подчеркнул Милонов, добавив, что важно работать над повышением производительности труда, а не создавать «потогонки».

Напомним, ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами призвал бизнесмен Олег Дерипаска, заявив, что это поможет справиться с «тяжелой трансформацией» экономики. Его предложение поддержал академик Геннадий Онищенко, отметив, что работники должны получить компенсацию и максимальные возможности для восстановления. Что ответили в Госдуме на эту инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван экономический эффект от внедрения шестидневной рабочей недели.

 
