Каллас в Киеве пообещала привлечь Россию к ответственности

Liesa Johannssen/Reuters

Европа находится на стороне Украины и продолжит оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку республике. Об этом на своей странице в соцсети Х написала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии в Киев.

Она заметила, что ей «приятно находиться» в столице Украины с министрами иностранных дел европейских стран. Каждый визит напоминает о «мужестве и стойкости» страны, считает политик.

«Европа на вашей стороне. Мы продолжим оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку», — написала Каллас.

Страны Евросоюза сделают все, что в их силах, «чтобы обеспечить полную ответственность» России, заявила она.

31 марта в Киеве ожидается заседание ЕС. Кая Каллас и главы МИД стран Евросоюза обсудят с Андреем Сибигой поддержку Украины со стороны политического объединения. Каллас сообщала, что европейская делегация прибудет в Киев «с четким посланием о том, что Россия должна понести ответственность за свои военные преступления».

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».

 
Удар по российскому порту, оспа обезьян в Подмосковье и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
