В Белгородской области задержали агента украинской разведки

В Белгородской области задержали гражданина Украины, которого подозревают в передаче координат российских военных. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным службы, мужчину завербовало через мессенджеры Главное управление разведки Минобороны Украины. За вознаграждение он собирал координаты российских военных и техники в одном из муниципалитетов региона. Эти данные, как сообщили в ФСБ, использовались для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело по статье о шпионаже.

В ФСБ напомнили, что максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.

До этого суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Михаила Взводнова по делу о шпионаже в пользу Швеции. Осужденный также получил штраф на сумму 250 тыс. рублей. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на год.

Ранее ФСБ выявила в Москве британского шпиона под видом дипломата.