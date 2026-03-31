Сын Трампа обвинил Украину в масштабном мошенничестве против американского народа

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал расследовать помощь Украине во времена, когда во главе Соединенных Штатов был Джо Байден. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистом Джоном Соломоном в эфире своего подкаста Triggered.

«Куда же на самом деле делась вся «помощь» Украине? Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа, и это определенно требует расследования», — заявил Трамп-младший.

Во время интервью сын американского лидера спросил журналиста, есть ли на Украине люди, которые готовы сотрудничать с США в этом расследовании. Соломон ответил утвердительно. По его сведениям, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф недавно получил от представителей украинского правительства информацию, которая «может оказаться очень, очень полезной для понимания последних десяти лет», отметил журналист.

Соломон уточнил, что Уиткофф получил данные о коррупционных делах, связях между Украиной и США, а также людях, которые извлекали выгоду, занимались мошенничеством и другими действиями в попытке оказать политическое влияние недобросовестными способами.

Эти заявления прозвучали на фоне растущей критики в США в адрес администрации Джо Байдена, которая, по мнению республиканцев, выделяла Украине миллиарды долларов без должного контроля над расходованием этих средств. В Вашингтоне все чаще звучат призывы провести аудит финансовой помощи, выделяемой Украине. В частности, с таким призывом выступила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна после того, как на Украине разгорелся масштабный коррупционный скандал.

Ранее Трамп заявил, что Байден «глупо отдал» Украине $350 млрд.