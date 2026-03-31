Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

В России заявили о готовности продолжить переговоры по урегулированию на Украине

Руденко: Россия готова к новым переговорам по Украине с учетом реалий Анкориджа
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Сроки нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не определены, но Россия готова к диалогу на основе договоренностей, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко по итогам российско-индийских переговоров глав МИД в Нью-Дели, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время переговоры по урегулированию конфликта на Украине поставлены на паузу.

15 августа 2025 года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

В Кремле отмечали, что на переговорах была согласована формула решения украинского территориального вопроса. По данным Reuters, она подразумевает контроль России над всем Донбассом, а также заморозку остальной линии фронта.

Ранее Лавров заявил, что «товарищеский дух Анкориджа испаряется».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
