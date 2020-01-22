Глава ОПФР по Красноярскому краю подозревается во взятке в 13 млн руб

Глава отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода подозревается в получении взятки в размере 13 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

По данным следствия, с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года Майборода получил через посредника взятку в размере 13 млн рублей взамен на обеспечение победы частной компании в аукционе. Тем самым она получила право на заключение госконтракта на приобретение нежилого помещения для размещения местного УПФР по максимальной цене контракта более 130 млн рублей.

Во вторник, 21 января, суд арестовал главу ОПФР по Красноярскому краю сроком на один месяц.

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