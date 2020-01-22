В Волгограде задержаны 10 лжеюристов, обманувших клиентов на 30 млн рублей

В Волгограде полиция задержала 10 человек «лжеюристов», которые обманули 50 клиентов за 30 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным ведомства, трое жителей Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр юридической помощи», после чего создали колл-центр в Волгограде и обзванивали граждан, предлагая им юридические услуги.

Мошенники заключали договоры с клиентами без необходимого специального образования.

Когда их просили вернуть деньги и расторгнуть договор, злоумышленники принуждали подписывать акты оказанных услуг и предлагали обратиться в суд.

Известно, что рот рук «лжеюристов» пострадали 50 человек. По предварительным данным, сумма ущерба составила 30 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело мошенничестве. 10 подозреваемых заключены под стражу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Утечка в сообщениях: как воруют деньги с карты

— Жительница ХМАО отдала мошенникам 1,5 млн рублей за «снятие порчи»

— В Сбербанке рассказали о популярном способе кражи денег с карт