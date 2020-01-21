В Коми ресторану вынесли штраф за рекламу в виде фигуры Трампа

В УФАС Республики Коми приняли решение оштрафовать ресторан Lucky Star, у входа которого была установлена фигура президента США Дональда Трампа с названием ресторана на пиджаке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поясняется, что в ведомстве признали не соответствующей действительности и подпадающей под административную ответственность информацию об одобрении ресторана Трампом.

Кроме того, в заключении ведомства подчеркивается, что в рекламе недопустимо указание на то, что объект рекламы одобряется должностными лицами органов государственной власти.

Уточняется, что американский лидер был изображен держащим поднос с едой с поднятым вверх большим пальцем в жесте одобрения.