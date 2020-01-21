В Екатеринбурге подростка высадили из троллейбуса из-за одного рубля

В Екатеринбурге кондуктор попросила 15-летнюю школьницу покинуть троллейбус из-за того, что ей не хватило одного рубля на проезд. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на мать подростка Елену Филанович.

По словам женщины, пассажирка предложила кондуктору деньги за девочку, но та отказалась их принять, заявив, что это проблема школьницы.

Подростка высадили за две остановки до дома.

«Пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли», — заявила Филанович.

В одной из соцсетей после того, как мать девочки рассказала о случившемся, пользователи раскритиковали кондуктора, а также добавили, что родителям необходимо следить за бюджетом детей.

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