В МИД РФ заявили, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

МИД РФ: спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спонсоры киевского режима сделали выводы после атаки на резиденцию президента России в декабре прошлого года. Об этом заявил замглавы ведомства Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Соответствующие выводы и оценки сделаны, в том числе и теми, кто спонсирует киевский режим», — сказал дипломат.

Произошедшее осудили многие сторонники Москвы, которые в очередной раз «убедились в террористической сущности хунты [Владимира] Зеленского», добавил Галузин. Он подчеркнул, что кадры передачи российскими военными американцам контроллера полетного задания с одного из сбитых украинских дронов, нацеленных на резиденцию, видели все.

Как сообщал глава МИД России Сергей Лавров, в ночь на 29 декабря 2025 года была совершена попытка атаки государственной резиденции президента РФ с помощью 91 беспилотника. Дроны были уничтожены, никто не пострадал.

Произошедшее осудили лидеры Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Ирана, Пакистана, Венесуэлы, ОАЭ и др. государств.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация об атаке на резиденцию Путина была фейком. Между тем источник сообщал, что украинский лидер принимал личное участие в планировании удара по резиденции президента РФ.

Ранее журналисты выяснили, что за атакой на резиденцию Путина стоял не только Киев.
 
