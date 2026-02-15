Размер шрифта
Погибшего на СВО актера из «Триггера» посмертно наградили

Погибшего актера Николая Ткаченко наградили посмертно
actor_nikolaytkachenko/Instagram

Актер Николай Ткаченко, погибший в зоне военной операции, посмертно удостоен ордена Мужества и медали Жукова. Об этом изданию 360.ru сообщила его мать Инна.

По ее словам, о присвоении наград ей рассказал начальник войсковой части.

2 февраля мать Ткаченко рассказала, что его не стало 6 декабря, когда он возвращался с успешно выполненного боевого задания. Женщина также поделилась, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.

Подруга Николая Ткаченко Дарья Софийская делилась, что актер отправился на СВО после того, как там не стало их общих знакомых. По ее словам, именно трагедия с друзьями стала причиной решения российского артиста добровольно отправиться служить.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в Пушкино Московской области. Он окончил Театральный институт имени Щукина и с 2021 года служил в Театре современной драматургии. Карьеру в кино Ткаченко начал с сериала «#СеняФедя», где исполнил роль сотрудника ГАИ. Позднее сыграл помощника прораба в сериале «Триггер». Также он появлялся в эпизодах проектов «Универ: 10 лет спустя», «Тест на беременность 4», «Три плюс три», «ИП Пирогова» и «Нереалити».

