В Москве во вторник ожидается до +4°С

В Москве во вторник, 21 января, ожидается до +4°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

Синоптики обещают облачную погоду. Временами пройдет дождь.

Максимальная температура в столице составит от +2°С до +4°С, а в Подмосковье от 0 до +5°С.

Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.