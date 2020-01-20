Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Отмечается, что инцидент произошел во время новогодних каникул 7 января 2020 года.
По данным следствия, 59-летний местный житель днем в общественном транспорте изнасиловал школьницу.
В отношении злоумышленника заведено дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование обстоятельств.
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