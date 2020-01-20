Верховный суд запретил СМИ положительные публикации о наркозависимых

Верховный суд России признал законным запрет СМИ публиковать положительную информацию о наркозависимых людях, передает РИА «Новости».

Иск в суд был подан самиздатом «Батенька, да вы трансформер». Ранее текст издания о наркозависимой девушке был заблокирован.

«В удовлетворении административного искового заявления... отказать», — огласил решение судья Николай Романенков.

В иске содержалась просьба признать незаконным один из пунктов совместного приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях.

В приказе содержится запрет на информацию, «направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков».