Украина будет настаивать на передаче «черных» ящиков упавшего в Иране самолета

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что страна будет настаивать на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы с упавшего в Терегане самолета Boeing 737. Об этом передает Reuters.

По словам Пристайко, Украина передаст послание министру дорог и городского развития Мохаммеду Эслами о том, что возвращение черных ящиков покажет, что Иран хочет беспристрастного расследования катастрофы.

Накануне в Иран заявили, что пытаются проанализировать «черные» ящики с авиалайнера.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тела жертв авиакатастрофы в Иране доставили на Украину

— В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

— Установлены личности 148 погибших в авиакатастрофе и Иране