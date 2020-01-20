После ЧП в Перми хостелы в подвалах могут запретить

__is_photorep_included12918350: 1

В Совфеде планируют рассмотреть возможный запрет размещения хостелов в подвальных помещениях жилых домов после инцидента с прорывом трубы в Перми. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комитета по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

По его словам, случай, который произошел в хостеле в Перми, будет обязательно проанализирован в Совете Федерации. Он отметил, что, возможно, настало время вернуться к ужесточению требований к хостелам и на законодательном уровне запретить их нахождение в подвалах с домовыми коммуникациями.

«Размещения хостелов в подвалах, где проходят все коммуникации, быть не должно», — подчеркнул Мельниченко.

Здание хостела находилось на ул. Советской Армии. Предполагается, что инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в жилом доме, вода которого стекла в подвал, где находился хостел.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ опубликовали список погибших в хостеле Перми

— Число пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле в Перми возросло до 6

— Уголовное дело завели после гибели пяти человек в пермском отеле