СМИ опубликовали список погибших в хостеле Перми

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Телеграм-канал Life-Shot опубликовал предварительный список людей, погибших в результате прорыва трубы в хостеле Перми.

Ранее стало известно, что из-за случившегося погибли пять человек и шесть — пострадали.

В списке погибших числится один мужчина и четыре женщины:

1. 23-летний Вадим Женихов

2. 44-летняя Наталья Шац

3. Екатерина Шац, 5 лет

4. Екатерина Аникина (предварительно)

5. Личность устанавливается (женщина)

Здание хостела находилось на ул. Советской Армии. Предполагается, что инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в жилом доме, вода которого стекла в подвал, где находился хостел.

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