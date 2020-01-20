СМИ опубликовали список погибших в хостеле Перми
Телеграм-канал Life-Shot опубликовал предварительный список людей, погибших в результате прорыва трубы в хостеле Перми.
Ранее стало известно, что из-за случившегося погибли пять человек и шесть — пострадали.
В списке погибших числится один мужчина и четыре женщины:
1. 23-летний Вадим Женихов
2. 44-летняя Наталья Шац
3. Екатерина Шац, 5 лет
4. Екатерина Аникина (предварительно)
5. Личность устанавливается (женщина)
Здание хостела находилось на ул. Советской Армии. Предполагается, что инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в жилом доме, вода которого стекла в подвал, где находился хостел.
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