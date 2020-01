На Австралию после песчаной бури обрушился град размером с мяч для гольфа

Через сутки после песчаной бури на юго-восток Австралии обрушился сильный град размером с мяч для гольфа, сообщает местный телеканал 7News.

Природные аномалии продолжают атаковать Австралию. Все началось с пожаров, потом на страну обрушились сильные ливни и начался паводок. Теперь на юго-востоке станы прошли песчаная буря и сильный град. Последний повредил множество автомобилей и поломал ветки деревьев.

Уточняется, что сильный град был зафиксирован в штате Новый Южный Уэльс. За последние сутки за помощью спасателей обратились более 1,5 тыс. человек, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за стихии.

За сутки до града в штате была зафиксирована песчаная бура, с порывами ветра до 100 км/ч.

Канал отмечает, что в это же время в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания продолжаются лесные пожары.

A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ #7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk