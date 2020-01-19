Свыше 87 тыс. человек посетили крещенские купания в Москве

Почти 90 тысяч человек посетили московские купели и водоемы к 10.00 по московскому времени. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

По данным департамента, чаще всего купаться приходили на Святое озеро. По состоянию на 10.00, его посетили порядка 10 тысяч человек. Также искупаться в Сокольниках и Южном Бутово пришли еще не менее пяти тысяч.

«К 10 утра более 87 тыс. человек пришли к купелям и водоемам, из них около 53 тыс. купались», — уточнили в департаменте.

В связи с наплывом людей спасатели напоминают о мерах безопасности на воде и, что на тонкий лед выходить не стоит. Купаться разрешается только в специально отведенных местах.

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