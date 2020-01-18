Иран предоставит Киеву черные ящики сбитого украинского самолета

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Иран отправит Киеву черные ящики сбитого под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает Reuters.

Такое решение иранской стороны подтвердил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По его словам, такой шаг был одобрен после встреч с украинскими представителями.

Летевший в Киев украинский Boeing упал вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные сообщили, что лайнер был ошибочно сбит системами ПВО страны.

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