Число заболевших пневмонией нового типа в китайском Ухане достигло 44 человек

В китайском городе Ухань зафиксированы новые случаи заражения пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС.

По данным муниципального комитета по здравоохранению, в настоящее время общее число инфицированных — 45 человек.

Уточняется, что среди них пятеро находятся в тяжелом состоянии. 15 пациентов уже выписаны из медучреждений.

На сегодняшний день зафиксировано два летальных исхода.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января был установлен возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV.

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