Уральского туроператора засудили за замену посещения храма на ликеро-водочный завод

Жительница Красноуфимска Свердловской области отсудила моральную компенсацию у туроператора за то, что он изменил программу автобусного тура, и вместо храма ей предложили посетить магазин при ликеро-водочном заводе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что с туроператора в счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тыс. руб., а также штраф в размере 1500 руб.

Также отмечается, что женщину не устроила новая программа, так как поездка была запланирована «с целью духовно-познавательного обогащения несовершеннолетнего ребенка».