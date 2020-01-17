Заслуженная артистка России задержана по делу секты «бога Кузи»

Тверской суд Москвы арестовал заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении более 15 млн руб. в составе секты «бога Кузи». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Чеботарева находилась в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали последователей «бога Кузи», которые занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год, в результате чего было похищено более 15 млн руб. у 15 потерпевших.

Организатор объединения, называющий себя «бог Кузя», получил пять лет по делу о создании религиозного учреждения, деятельность которого связана с насилием над гражданами.

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