Заслуженная артистка России задержана по делу секты «бога Кузи»
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Тверской суд Москвы арестовал заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении более 15 млн руб. в составе секты «бога Кузи». Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что Чеботарева находилась в федеральном розыске.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали последователей «бога Кузи», которые занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год, в результате чего было похищено более 15 млн руб. у 15 потерпевших.
Организатор объединения, называющий себя «бог Кузя», получил пять лет по делу о создании религиозного учреждения, деятельность которого связана с насилием над гражданами.
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