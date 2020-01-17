Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Кировскую областную прокуратуру.

В сообщении прокуратуры говорится, что женщина признана судом виновной в убийстве девочки с особой жестокостью.

Отмечается, что 13-летнее наказание с ограничением свободы сроком на 1 год было избрано с учетом неотбытой части предыдущего обвинения по статье 159.1 УК РФ о мошенничестве в сфере кредитования. Также женщине предстоит выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.

Уточняется, что отбывать основное наказание осужденной предстоит в колонии общего режима.

Тело 13-летней девочки было обнаружено 20 февраля 2019 года в квартире. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение организма. Это произошло из-за того, что мать оставила дочь одну дома на несколько дней без присмотра.

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