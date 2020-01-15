В Ватикане женщина впервые вступила на высокопоставленную должность

В Ватикане впервые в истории на должность заместителя секретаря по отношениям с государствами вступила женщина, ею стала Франческа Ди Джованни, передает ТАСС.

Известно, что 66-летняя Ди Джованни почти 30 работала в стенах Ватикана, являясь специалистом по административно-юридическим вопросам.

С 1993 года она занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин.

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