В Ватикане женщина впервые вступила на высокопоставленную должность

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Папа Франциск выступает с традиционным Рождественским посланием с балкона собора Святого Петра в... Папа Франциск выступает с традиционным Рождественским посланием с балкона собора Святого Петра в...
Папа Франциск выступает с традиционным Рождественским посланием с балкона собора Святого Петра в...
Osservatore Romano/Reuters

В Ватикане впервые в истории на должность заместителя секретаря по отношениям с государствами вступила женщина, ею стала Франческа Ди Джованни, передает ТАСС.

Известно, что 66-летняя Ди Джованни почти 30 работала в стенах Ватикана, являясь специалистом по административно-юридическим вопросам.

С 1993 года она занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин.

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