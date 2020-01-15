Life Shot: неизвестный взял в заложники мужчину на 13-ом этаже Москва-сити

На 13-том этаже многоэтажки в центре российской столицы неизвестный взял в заложники мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах города.

По данным канала, инцидент произошел в одной из многоэтажек в Москва-Сити.

«Неизвестный взял в заложники мужчину», — передает канал, не приводя никаких подробностей.

В Telegram-канале телеканал «360» написал, что в МВД эту информацию не подтвердили.

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