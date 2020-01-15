«Известия»: атаковавший Европу птичий грипп угрожает России

Существует угроза попадания в Россию штамма вируса птичьего гриппа H5N8. Об этом пишут «Известия».

Издание сообщает, что сейчас этот грипп быстро распространяется по Европе.

Как стало известно, в Венгрии уже ликвидировали свыше 50 тысяч голов индеек, а в свою очередь в Польше уничтожили 40 тысяч пернатых.

В материале уточняется, что вирус в Россию может попасть при помощи перелетных птиц.

Как заявили в Роспотребнадзоре, особенно есть большая вероятность заражения в юго-западных регионах России. При этом риск, что человек станет инфицированным этим гриппом, минимален.

По этой причине эксперты, опрошенные изданием, предложили ввести ограничение на поставки мяса и яиц из соседних стран.

Отмечается, что на текущий момент в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения человека.

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