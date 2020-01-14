В МИД РФ исключили планы по обмену израильтянки Иссахар

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов ответил на вопрос журналистов о судьбе осужденной гражданки Израиля Нааме Иссахар. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Россия не планирует обменивать израильтянку на удерживаемых граждан России.

«Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно», — заключил Иванов.

25-летняя Наама Иссасхар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево при перелете из Дели в Тель-Авив. В октябре ее приговорили к 7,5 годам колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков.

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