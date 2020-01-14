В Челябинске из квартиры уборщицы вывезли четыре самосвала мусора

В Курчатовском районе Челябинска из квартиры местной жительницы — сотрудницы клининговой компании — вывезли четыре самосвала мусора. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов ФССП.

Как отмечается, к приставам обратилась соседка женщины и пожаловалась на едкий запах и насекомых, исходящих из ее жилплощади.

В ведомстве отметили, что «всегда опрятно одетая, но с характерным запахом» нарушительница приходила в отдел и поясняла, что не убирается из-за усталости и отсутствия времени.

Когда приставы пришли чистить квартиру женщины, они обнаружили три холодильника со сгнившими продуктами, а также трупы кошек. Еще четырех живых животных передали зоозащитникам.

После новогодних праздников челябинка вновь пришла к приставам и заявила, что они нарушили ее зону комфорта.