Два поезда столкнулись в метро Неаполя, есть пострадавшие
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Столкновение двух поездов произошло утром в итальянском Неаполе в промежутке между станциями Colli Aminei и Piscinola. Об этом пишет il Mattino.
Авария произошла в узком месте линии метрополитена. Как выяснилось, по одному пути шли сразу два поезда, один из них был забит пассажирами. Также на линию собирался войти третий поезд, в котором не было людей.
В результате случившегося пострадали 13 человек, в их числе трое машинистов.
«Все в шоке», — говорится в сообщении.
В настоящее время движения поездов временно приостановлены на всей линии.
Авария могла быть вызвана человеческой ошибкой, заключает издание.
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