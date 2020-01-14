В Госдуме предложили запретить запускать фейерверки около домов и больниц
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил в МЧС России предложение о запрете использования пиротехники вблизи жилых домов и больниц. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, необходимо запретить использование фейерверков и петард на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц.
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии», — отмечает Федоров.
По мнению депутата, при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие факторы, что может привести к нанесению ущерба зданию или пожару.
В соответствии с действующим законодательством, пиротехнику нельзя применять внутри помещений, на балконах и лоджиях, в национальных парках, заповедниках, на кладбищах и территориях пожароопасных объектов, а также во время проведения митингов и демонстраций.
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