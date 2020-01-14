Трюдо считает, что напряженность привела к крушению самолета в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо завил, что напряженность вокруг Ирана привела к авиакатастрофе украинского Boeing. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в трагедии погибли 57 канадцев.

По словам Трюдо, если бы не было напряженности и недавней эскалации в регионе, то все погибшие граждане Канады «были бы сейчас дома со своими семьями».

Он добавил, что такие катастрофы случаются в условиях конфликта и войны.

«Невинные люди несут львиную долю тягот, и это напоминает нам о необходимости усердно работать над деэскалацией, продвигаясь к сокращению напряженности, к нахождению пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств», — сказал премьер-министр.

Политик считает, что от Ирана в этой ситуации требуется признание и какая-то форма компенсации.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

— Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране

— Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана