Трюдо считает, что напряженность привела к крушению самолета в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо завил, что напряженность вокруг Ирана привела к авиакатастрофе украинского Boeing. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что в трагедии погибли 57 канадцев.
По словам Трюдо, если бы не было напряженности и недавней эскалации в регионе, то все погибшие граждане Канады «были бы сейчас дома со своими семьями».
Он добавил, что такие катастрофы случаются в условиях конфликта и войны.
«Невинные люди несут львиную долю тягот, и это напоминает нам о необходимости усердно работать над деэскалацией, продвигаясь к сокращению напряженности, к нахождению пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств», — сказал премьер-министр.
Политик считает, что от Ирана в этой ситуации требуется признание и какая-то форма компенсации.
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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