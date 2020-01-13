Два человека погибли при пожаре на Ставрополье

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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству... Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На Ставрополье произошел пожар в частном доме. Об этом сообщается на РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Уточняется, что в результате ЧП погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что возгорание на площади 80 кв.м. произошло в Георгиевском городском округе, станице Лысогорской.

Как заявили в МЧС, рассматриваются несколько версий причин пожара, однако наиболее вероятная — неосторожное обращение детей с огнем.

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