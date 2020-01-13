Два человека погибли при пожаре на Ставрополье

На Ставрополье произошел пожар в частном доме. Об этом сообщается на РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Уточняется, что в результате ЧП погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что возгорание на площади 80 кв.м. произошло в Георгиевском городском округе, станице Лысогорской.

Как заявили в МЧС, рассматриваются несколько версий причин пожара, однако наиболее вероятная — неосторожное обращение детей с огнем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— При пожаре в московской квартире погиб человек

— Гостиница загорелась в Тверской области

— Пожар произошел в доме на юге Москвы