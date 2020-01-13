В Москве в понедельник ожидается до +3°С

В Москве в понедельник, 13 января, синоптики прогнозируют до +3°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +1°С до +3°С.

Метеорологи сообщают, что в небе будет облачно.

При этом в столице ожидаются небольшие осадки, а также гололедица.

Ветер подует западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 12-17 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.