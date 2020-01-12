Пожар произошел в доме на юге Москвы
На юге российской столицы произошел пожар в одном из жилых домов на ул. Бирюлевская, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По их данным, пожар начался в одной из квартир, которая располагалась на третьем этаже дома.
Издание отмечает, что площадь пожара пока неизвестна.
Также нет данных о пострадавших в результате возгорания.
По последним данным, на месте пожара работают спасатели.
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