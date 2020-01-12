Пожар произошел в доме на юге Москвы

На юге российской столицы произошел пожар в одном из жилых домов на ул. Бирюлевская, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По их данным, пожар начался в одной из квартир, которая располагалась на третьем этаже дома.

Издание отмечает, что площадь пожара пока неизвестна.

Также нет данных о пострадавших в результате возгорания.

По последним данным, на месте пожара работают спасатели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В парке Горького произошло возгорание

— На западе Москвы в результате пожара погибли два человека

— В центре Москвы загорелись автомобили при ДТП