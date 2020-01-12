На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе в пустыне мужчину

На Аляске спасли мужчину, у которого сгорел дом, после чего он провел на морозе 22 дня. Об этом сообщает Daily Mail.

Поясняется, что 30-летний Тайсон Стил жил в одиночестве примерно в 30 км от ближайшего населенного пункта.

Из-за неисправности дровяной печи его дом сгорел. Из огня удалось спасти часть продуктов, благодаря которым он выживал почти месяц.

Стил объяснил, что построил снежную пещеру, чтобы укрыться от ветров и морозов, а также использовал остатки сгоревшего дома, чтобы соорудить укрытие.

На снегу мужчина крупно написал SOS. Надпись заметили пролетавшие на вертолете военные, которые спасли мужчину.