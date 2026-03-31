Нетаньяху заявил о новых союзах с «важными» странами Ближнего Востока

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна заключает новые союзы с «важными» странами Ближнего Востока для противодействия «иранской угрозе». Его слова передает Reuters.

Израильский премьер не уточнил, о каких странах идет речь, и не раскрыл подробности.

31 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль пытаются настроить арабские государства Персидского залива против Тегерана.

До этого эксперт по Ближнему Востоку Мохамад Эльмазри заявил, что Израиль планирует вести множество войн на Ближнем Востоке, чтобы воплотить в жизнь свое видение «Великого Израиля».

По его словам, в данный момент Израиль укрепляет свои позиции, проводя полномасштабную военную агрессию против ряда стран, поскольку сталкивается с усилением изоляции в регионе.

Ранее Нетаньяху распорядился расширить буферную зону безопасности на юге Ливана.

 
