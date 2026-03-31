Кофейные отходы могут защищать от кишечного воспаления, выяснили ученые

F&F: экстракт кофейной мякоти укрепляет иммунную защиту кишечника
Экстракт из кофейной мякоти — остатка после переработки кофе — может защищать клетки кишечника и снижать воспаление. Это показало новое исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F).

Ученые смоделировали процесс переваривания кофейных отходов в организме мышей и выяснили, что активные вещества экстракта, в том числе кофеин и фенольные соединения, сохраняются после прохождения желудочно-кишечного тракта.

Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы (нестабильные молекулы), снижают окислительный стресс и поддерживают баланс между провоспалительными и противовоспалительными медиаторами — ключевыми химическими сигналами, влияющими на работу иммунной системы кишечника.

В лабораторных экспериментах на клетках кишечника и иммунных клетках экстракт подавлял выработку провоспалительных молекул (ИЛ-1α и ИЛ-1β) и одновременно усиливал противовоспалительные сигналы (ИЛ-10 и ИЛ-1ra). По словам авторов, это помогает поддерживать здоровый иммунный ответ и уменьшать повреждения тканей.

Особенно эффективным оказался экстракт, приготовленный с использованием этанола и сверхкритического CO2 (sc-CO2). Он содержал повышенное количество протокатеховой кислоты и кофеина, что обеспечивало высокую антиоксидантную активность, нейтрализацию радикалов ABTS и ингибирование фермента циклооксигеназы 2 — одного из ключевых игроков в воспалении.

Исследователи связывают эффект с комбинацией веществ в экстракте, которые усиливают действие друг друга и помогают восстановить баланс в кишечной среде. Эти результаты показывают, что отходы производства кофе могут стать ценным источником биологически активных соединений.

Ранее врач опровергла заявление о том, что кофе негативно влияет на фертильность женщин.

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
