Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что матчи национальной команды России не приносят радости. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Все должны восторгаться и визжать от радости после матчей сборной России. А у нас пока здесь выиграем 1:0, там проиграем Перу, потом обыграем Никарагуа. Никакой радости нет, просто ребятам премиальные, имиджа никакого нет», — заявил он.

В минуты написания новости сборная России играет товарищеский матч с командой Мали в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идет второй тайм, счет 0:0.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

