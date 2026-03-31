Зеленский отверг улучшение позиций России по итогам конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия по итогам конфликта не должна улучшить свои позиции, в том числе в территориальном плане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что Россия сейчас якобы «инвестирует в затягивание конфликтов на Ближнем Востоке». И война в Иране «облегчает» для Москвы ведение конфликта на Украине. При этом Зеленский подчеркнул, что ни Иран, ни Россия не должны «получить» что-либо по итогам боевых действий.

«После этой войны ситуация в Иране не должна стать хуже, чем была раньше, – это главное. И здесь, в Европе, так же: нельзя, чтобы Россия получила позиции, которые она могла бы считать лучшими, чем раньше, – ни в вопросе территории, ни в технологиях, ни в политике. Это чрезвычайно важно для мира и Европы», — отметил он.

Также в своем Telegram-канале Зеленский написал, что Украина готова к прекращению огня и приостановке боевых действий на текущей линии боевого соприкосновения, и это, с его точки зрения «является сильной компромиссной позицией».

25 марта Зеленский заявил, что США предлагают предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса. Он объяснил неготовность пойти на такой шаг тем, что Киев построил на подконтрольной части Донбасса «значительные оборонительные линии» и укрепления.

27 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия готова к мирным переговорам на сформулированных условиях, однако в случае несогласия с ними Украины Москва готова добиваться своих целей военным путем.

Ранее Зеленский рассказал, как доказать России бесперспективность конфликта.