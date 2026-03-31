В ОП ответили на идею Дерипаски, предложив поработать на заводе год-два

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, который предложил россиянам работать по шесть дней в неделю по 12 часов, стоит самому поработать при таком графике на заводе год или два. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

«Предлагаю ему поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы», — сказал Гриб, выступив категорически против идеи миллиардера.

Все переработки носят и будут носить добровольный характер, а оплачивать их нужно в двойном размере, отметил замсекретаря ОП.

Он также подчеркнул, что право на труд и отдых определяется Конституцией РФ.

Дерипаска объяснил свою инициативу необходимостью справляться с «тяжелой трансформацией» экономики. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею. По его словам, такой график превратит страну в «негритянскую плантацию».

Ранее Бессараб заявила, что предложение увеличить рабочую неделю до шести дней нереалистично.

 
