Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Фицо раскритиковал Еврокомиссию и Зеленского

Еврокомиссия и президент Украины Владимир Зеленский ставят под угрозу энергетическую безопасность Европы. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Европейская комиссия атакует ключевые интересы Словакии и, в координации с Зеленским, непостижимым образом ставит по угрозу энергетическую безопасность всего континента», — написал он.

28 марта Фицо заявил, что если Еврокомиссия будет поддерживать Украину в вопросе нефти, то ЕК может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против России. Также 21 марта Фицо заявил, что ЕС не сможет стать участником переговоров по урегулированию украинского конфликта, пока глава евродипломатии Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находятся на своих постах.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины на €90 млрд и на 20-й пакет антироссийских санкций после блокировки со стороны Киева транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», по которому нефтепродукты поступают в Венгрию и Словакию. 19 марта ЕС также не смог утвердить кредит для Украины на €90 млрд из-за вето Венгрии и Словакии.

В конце марта портал Euractiv писал, что решение Украины не допускать инспекторов ЕС к нефтепроводу «Дружба» вызвало разногласия в союзе.

Ранее в Словакии обвинили Зеленского в политическом шантаже.

 
Теперь вы знаете
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!