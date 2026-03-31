Фицо раскритиковал Еврокомиссию и Зеленского

Еврокомиссия и президент Украины Владимир Зеленский ставят под угрозу энергетическую безопасность Европы. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Европейская комиссия атакует ключевые интересы Словакии и, в координации с Зеленским, непостижимым образом ставит по угрозу энергетическую безопасность всего континента», — написал он.

28 марта Фицо заявил, что если Еврокомиссия будет поддерживать Украину в вопросе нефти, то ЕК может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против России. Также 21 марта Фицо заявил, что ЕС не сможет стать участником переговоров по урегулированию украинского конфликта, пока глава евродипломатии Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находятся на своих постах.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины на €90 млрд и на 20-й пакет антироссийских санкций после блокировки со стороны Киева транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», по которому нефтепродукты поступают в Венгрию и Словакию. 19 марта ЕС также не смог утвердить кредит для Украины на €90 млрд из-за вето Венгрии и Словакии.

В конце марта портал Euractiv писал, что решение Украины не допускать инспекторов ЕС к нефтепроводу «Дружба» вызвало разногласия в союзе.

Ранее в Словакии обвинили Зеленского в политическом шантаже.