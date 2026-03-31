ЦСКА выбил СКА из Кубка Гагарина

Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в пятом матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», завершилась с результатом 6:2. Счет в матче открыл московский клуб, на 7-й минуте отличился Денис Гурьянов. СКА сравнял на 12-й минуте игры благодаря голу Андрея Педана, однако уже на 15-й минуте Джереми Рой вновь вывел московских армейцев вперед. Третий гол ЦСКА оформил Сергей Калинин на 28-й минуте. Четвертую шайбу московских армейцев забросил Гурьянов на 55-й минуте. СКА сумел отыграть одну шайбу на 57-й минуте, отличился Бреннан Менелл. На 58-й минуте Николай Коваленко забросил пятую шайбу ЦСКА, а следом Гурьянов оформил свой третий гол.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию у петербургского клуба с результатом 4-1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занял четвертое место в таблице Западной конференции, а СКА — пятое.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее минское «Динамо» выбило московское «Динамо» из Кубка Гагарина.

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
